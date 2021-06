Morti per ingestione sostanza tossica, Procura oscura sito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha oscurato un sito internet che ospitava una community con oltre 17000 inscritti in tutto il mondo, tra cui anche ragazzi italiani, "tutti legati dall'interesse nel trovare supporto per portare a compimento l'intenzione di suicidarsi". Alcuni soggetti fornivano indicazioni su come trovare la morte mediante ingestione di salnitro, una sostanza tossica. Le indagini sono state avviate a seguito dei decessi di due ragazzi di 19 anni verificatisi a febbraio e dicembre dell'anno scorso proprio dopo aver ingerito un preparato a base di nitrito di sodio. (ANSA).