Ragazzo aggredito nel Modenese, un pugno per un gioco

(ANSA) - MODENA, 07 GIU - Colpito da uno sconosciuto con un pugno in pieno volto che gli ha provocato la frattura dello zigomo, il tutto - secondo quanto ricostruito - per quello che sarebbe un 'gioco', denominato 'ko game' ('knockout game'), con l'intera azione ripresa da uno smartphone. È quanto sarebbe accaduto sabato sera a Carpi, in provincia di Modena. Lo riporta il Resto del Carlino. Vittima un 24enne che, uscito da un locale del centro, verso le 23 stava raggiungendo la sua auto parcheggiata per fare ritorno a casa. Nel tragitto sarebbe stato raggiunto da un gruppo di ventenni, uno di loro lo avrebbe colpito all'improvviso mentre un altro riprendeva con il telefonino. All'ospedale Ramazzini di Carpi il personale sanitario ha poi riscontrato la frattura. Il giovane dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico di Modena. Probabilmente nella giornata di oggi sporgerà denuncia. Episodi simili in passato, legati al 'ko game', si sono registrati anche in altre parti d'Italia. (ANSA).