Gaza: Israele, 'da Torre media Hamas agiva contro Iron Dome'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 08 GIU - La Torre di al-Jala a Gaza - distrutta dall'esercito israeliano il 15 maggio scorso durante il conflitto - era usata da Hamas ai fini di intelligence militare. Lo ha detto il portavoce militare spiegando i motivi che hanno portato Israele a distruggere la Torre dove erano ospitati anche media internazionali come al-Jazeera e l'Associated Press. Un attacco che ha suscitato la ferma reazione dei media stessi e anche la richiesta di chiarimenti da parte del segretario di stato Usa Antony Blinken. "La struttura - ha specificato - era usata da Hamas per la ricerca e lo sviluppo dell'intelligence, per effettuare segnali elettronici di intelligence e operazioni di guerra elettronica, con obiettivo sia le attività dell'esercito sia i sistemi civili in Israele". In particolare, una delle principali attività - ha aggiunto - era "quella di sviluppare un sistema che avrebbe messo fuori uso il sistema di difesa aerea Iron Dome". Scopo dell'attacco israeliano è stato quello - ha continuato - di "eliminare queste capacità nemiche, inclusa la distruzione di attrezzature speciali impedendone l'uso durante il conflitto". Il portavoce ha sottolineato che "le attrezzatture erano nell'edificio al momento dell'attacco, congegnato in modo da far collassare la struttura per assicurare la distruzione dei dispositivi speciali" "L'obiettivo - ha continuato - era di alto valore per Hamas ed è stato controllato minuziosamente in base a rigorose procedure interne all'esercito e in accordo con la legge interazionale". Prima dell'attacco, l'esercito - ha ricordato il portavoce - "ha fornito in anticipo avvisi ai civili presenti nell'edificio e sono stati effettuati significativi sforzi per consentire agli stessi civili di evacuare la struttura. Cosa avvenuta in maniera scrupolosa tant'è che nessun civile è stato colpito". "Tutto questo - ha concluso il portavoce militare - deve essere inserito nel fatto che Hamas intenzionalmente opera in mezzo alla popolazione civile di Gaza e lo fa in modo da ostacolare le attività operative dell'esercito". (ANSA).