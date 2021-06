Inaccessibili i siti di diversi media internazionali

Diversi siti di grandi media internazionali, tra i quali la Bbc e la Cnn, sono inaccessibili da poco più di un'ora. Anche il sito ufficiale del governo britannico registra problemi: l'accesso alla home page è infatti possibile, ma diverse operazioni sono bloccate.

Secondo le prime indicazione potrebbe trattarsi di un crash tecnico del provider Fastly, e non necessariamente un attacco hacker, ad aver provocato il blocco. Lo riporta la Bbc, sottolineando come Fastly sorregga moltissimi website. Le pagine di molti siti internazionali riportano genericamente un 'Error 503 Service Unavailable'. Oltre a quello del governo Gb e dei media britannici Guardian e Bbc anche il sito della Cnn risulta inaccessibile, così come quello del francese Le Monde. Il collegamento risulta invece intermittente per le pagine web di altre importanti testate estere.