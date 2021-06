© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - I passeggeri di un autobus rimasto intrappolato in oltre un metro d'acqua a causa del maltempo a Busto Arsizio (Varese), sono stati soccorso dai vigili del fuoco con l'ausilio di un gommone. Non si registrano feriti. Diverse le segnalazioni a vigili del fuoco per allagamenti in tutta la provincia di Varese. (ANSA).