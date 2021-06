Spagna, 'passi decisi' per nuova pagina in Catalogna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 08 GIU - Sul conflitto politico e territoriale con la Catalogna è ora di "voltare pagina" e per farlo il governo spagnolo è pronto a compiere "passi decisi". Lo ha detto in conferenza stampa María Jesús Montero, portavoce dell'esecutivo iberico, in risposta a domande sulle prospettive di rinnovare il dialogo con la nuova amministrazione regionale catalana, guidata dall'indipendentista moderato Pere Aragonès. Al centro del dibattito c'è la possibile concessione dell'indulto ai leader indipendentisti condannati per il tentativo di indipendenza del 2017, un'eventualità che indiscrezioni dei media danno per imminente. "Abbiamo il diritto di vivere una nuova storia", ha affermato Montero. "Capiamo perfettamente che ci siano persone che sono restie a perdonare", ha anche detto, "ma il governo ha l'obbligo di assumersi le responsabilità di ogni momento politico e crediamo che la cosa migliore che ci può succedere come Paese è lasciarci definitivamente alle spalle questo episodio". Riguardo alla lettera pubblicata ieri da due media dell'ex vicepresidente della regione catalana Oriol Junqueras — ora in carcere — nella quale si è detto contrario a un nuovo referendum unilaterale sull'indipendenza come quello del 2017, Montero ha detto che si tratta di "un gesto importante" e di "un passo per andare avanti nella giusta direzione". (ANSA).