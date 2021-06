© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 08 GIU - Gli Stati Uniti e l'Unione Europea si impegneranno a mettere fine alle loro battaglie commerciali in corso e eliminare i dazi sull'acciaio e l'alluminio entro la fine dell'anno nel corso della visita del presidente Joe Biden. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando una bozza del documento conclusivo dell'atteso vertice Ue-Usa in programma a Bruxelles il 15 giugno. Verso una soluzione anche la disputa fra Airbus e Boeing. (ANSA).