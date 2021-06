Vaccini: seconda dose a turisti Eolie dall'11 al 21 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LIPARI, 08 GIU - I turisti in vacanza alle isole Eolie, per dieci giorni, possono fare la seconda dose del vaccino durante il periodo di soggiorno. Il periodo stabilito dal commissario Covid Alberto Firenze è quello compreso tra l'11 e il 21 giugno. "I vacanzieri - spiega Giuseppe Zampagna, referente Usca ed assessore della sanità al Comune di Malfa - così potranno completare il ciclo direttamente in vacanza, a patto, però, che abbiano già ricevuto la prima dose. Ovviamente, la priorità verrà data ai residenti eoliani, ai lavoratori stagionali, e ai proprietari di immobili. Somministreremo tutti i vaccini e già abbiamo avuto grandi richieste, non solo di Pfizer e Moderna, ma anche di AstraZeneca". (ANSA).