Vaccini: Spagna, ciclo completato per un over50 su due

(ANSA) - MADRID, 08 GIU - In Spagna la metà delle persone di età superiore ai 50 anni ha completato il ciclo di vaccinazione contro il covid, mentre all'89,5% è stata somministrata almeno una dose: lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Il processo è particolarmente avanzato tra gli over 70, mentre nella fascia tra i 50 e i 69 anni ha completato il ciclo circa una persona su quattro. Adesso si spinge sull'acceleratore per la fascia 49-40 anni: quasi il 20% ha già avuto una dose. In questo gruppo c'è anche il premier Pedro Sánchez, nato nel 1972. A Madrid, dove risiede il presidente, le vaccinazioni in questa categoria sono iniziate oggi. "Non vede l'ora di vaccinarsi", ha detto in conferenza stampa la portavoce del governo María Jesús Montero, che invece è già stata chiamata per l'iniezione alcuni giorni fa. Il turno del premier potrebbe arrivare al termine di un viaggio in America Latina che inizia oggi, ha aggiunto Montero. Intanto, l'incidenza dei contagi di covid nel Paese si è abbassata ancora: oggi è data a 113 casi notificati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti, circa due punti in meno rispetto a ieri. (ANSA).