A Milano il Temporary Caffè Nespresso X Chiara Ferragni

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Nel centro di Milano nasce un nuovo spazio iconico dedicato alla caffetteria e alla ristorazione firmato da Nespresso e Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale italiana da milioni di follower. Dal 10 giugno al 18 luglio il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Caffè accoglierà clienti e fan in piazza del Carmine 1 a Milano, a due passi dal Duomo. Protagonista sarà il caffè con una speciale ricetta format da Chiara Ferragni. Lo spazio, dai colori pop ispirati all'estate , è una vera full immersion nello stile di Chiara Ferragni, dove l'iconico occhio marchio dell'imprenditrice digitale è affiancato al monogramma di Nespresso. La collaborazione di Nespresso con Chiara Ferragni nasce nel segno della sostenibilità e dell'empowerment femminile. "La sostenibilità è un valore fondante di Nespresso - ha sottolineato Stefano Goglio, Direttore Generale di Nespresso Italiana -. Da sempre siamo attivi in questo campo e abbiamo l'ambizione di diventare carbon neutral entro la fine del 2022". Chiara Ferragni ha invece sottolineato come il tema della sostenibilità "è molto importante e bisogna parlarne il più possibile, servono anche piccoli gesti come utilizzare meno la plastica. Per me è importante farmi portatrice di questi messaggi positivi e farli conoscere alle persone". (ANSA).