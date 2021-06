Biden revoca veto Trump su TikTok e WeChat ma ordina esame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Joe Biden revoca i divieti di Donald Trump per le app cinesi TikTok e WeChat: al loro posto lancia una revisione delle applicazioni software controllate da avversari stranieri per valutare i rischi in termini di sicurezza. Secondo le nuove indicazioni della Casa Bianca, al Dipartimento del Commercio spetterà la revisione delle app di "proprietà, controllate o soggette alla giurisdizione di un avversario straniero, inclusa la Cina" che potrebbero presentare "rischi alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli americani". (ANSA).