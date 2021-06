Bielorussia: fidanzata di Protasevich, non mi arrendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Non mi arrendo, resisto": lo ha scritto Sofia Sapega, la fidanzata di Roman Protasevich, arrestata con l'oppositore in Bielorussia dopo l'atterraggio forzato di un volo di linea Ryanair due settimane fa. "Tutto ha una fine, compresa questa disgrazia", ha scritto alla famiglia in una missiva presa in visione dalla Bbc. La lettera è marcata "Kgb", i servizi segreti bielorussi, nelle cui carceri è detenuta la 23enne, sulla quale non è ancora chiaro quali capi d'imputazione pendano. Sofia si dice afflitta per i momenti di vita che sta perdendo, compreso il dottorato: "Avrei dovuto discutere la mia tesi oggi, andare a un ristorante con Roma (il fidanzato) per cena a bere champagne", si legge ancora. "Non volevo scrivere queste cose, ma non ho nessuno con cui parlare e non riesco a fermarmi, perdonatemi". (ANSA).