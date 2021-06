Evade e blocca uomo, 'dammi soldi per il compleanno'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - Evade dai domiciliari, ferma un automobilista e lo costringe a consegnargli dei soldi per festeggiare il suo compleanno. Ma l'uomo si rifiuta, scappa e chiede aiuto ai carabinieri. La vicenda si è verificata ad Afragola, in provincia di Napoli. Il 39enne, già noto alle forze dell'ordine, ha prima bruscamente fermato l'automobilista che stava tornando a casa di sera. Poi, quando il 29enne si è rifiutato, gli ha afferrato il polso ma lui è riuscito a scappare. Ha chiamato i carabinieri che poco dopo hanno arrestato il 39enne; per lui, in attesa di giudizio, sono stati disposti i domiciliari. (ANSA).