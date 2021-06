Gestore Praja, con mascherina e distanziamento falliremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 09 GIU - "Ci sono due pareri discordanti: uno dice che per entrare nei locali da ballo all'aperto sarà necessario il Passaporto sanitario, e per noi va benissimo; altre voci sostengono che al Passaporto sanitario vadano aggiunti la mascherina e il distanziamento, ma se così fosse sarebbe una follia, perché il distanziamento e l'uso della mascherina in un locale all'aperto è qualcosa di improponibile: qualora passasse questa linea saremo destinati a fallire tutti". Lo ha detto all'ANSA l'amministratore della discoteca Praja di Gallipoli, Pierpaolo Paradiso, parlando delle regole per la possibile riapertura dei locali da ballo a luglio. (ANSA).