Una 30enne si sveglia dal coma dopo 11 mesi e dice "mamma"

Si risveglia dopo 11 mesi e pronuncia la parola "mamma" lievemente e per tre volte. La storia è quella di Cristina Rosi, una trentenne di Arezzo, ricoverata in una clinica austriaca specializzata in riabilitazioni difficili.

La sua vicenda risale al luglio del 2020 quando, alla 30esima settimana di gestazione, ebbe un prolungato arresto cardiaco che causò conseguenze gravissime sia a lei che alla bambina nata con un parto cesareo urgente. Dopo mesi di sofferenza il marito 42enne Gabriele ha messo insieme, grazie a una straordinaria partecipazione di solidarietà della gente, la somma per coprire le spese per sostenere le cure nella clinica di Zirl nei pressi di Innsbruck dove Cristina sta ricevendo trattamenti specifici per una riabilitazione che appare difficile ma non impossibile.

«Serviranno ancora tanti soldi per coprire le spese esattamente 104mila euro - dice il marito - ma il fatto che Cristina si sia risvegliata ci dà ancora maggiore forza. Ci appelliamo ancora all’aiuto delle persone che finora ci hanno sostenuto e spero di poter ottenere un modello specifico sanitario che ci permetterebbe di coprire in toto le spese». Anche la bimba della coppia Caterina necessita di cure specifiche. Alla coppia, che risiede ad Alberoro di Monte San Savino, serve insomma ancora una mano. «Mia moglie e mia figlia meritano di tornare a casa nelle migliori condizioni possibili. Faccio appello al buon cuore degli aretini che ci hanno sostenuto. Tra dieci giorni sarà il compleanno di Cristina speriamo il primo del suo lento ritorno alla normalità».

Il marito ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per provvedere alla riabilitazione anche per la figlia che ha bisogno di un’assistenza 24 ore su 24. «Cristina reagisce alle sollecitazioni - spiega il marito - e piange quando ascolta il messaggio vocale registrato per lei da Gianna Nannini, la sua star preferita». Prima di sentirsi male aveva acquistato i biglietti per andare al concerto della star senese. Ora anche da lei arriva la forza per reagire.