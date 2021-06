Vaccini: a Rieti torna lo Junior Open Day per 12-16enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Dopo il successo ottenuto domenica scorsa, con la somministrazione di 204 dosi di vaccino ai giovanissimi di età tra i 12 e i 16 anni, torna sabato e domenica prossimi lo Junior Open Day della Asl di Rieti che per l'occasione raddoppia, proponendo la somministrazione del vaccino Pfizer presso l'Ospedale provinciale de' Lellis e il Poliambulatorio di Passo Corese, in Sabina. Al de' Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 - 2005) sabato 12 giugno dalle ore 13:00 alle ore 19:00 e domenica 13 giugno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2, piano -1), fa sapere la Direzione Aziendale Asl Rieti. Al Poliambulatorio Asl Rieti di Passo Corese invece, sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 - 2005) sabato 12 giugno dalle ore 9:30 alle ore 16:30 e domenica 13 giugno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (via Giuseppe Garibaldi, n.17). Le prenotazioni, fino ad esaurimento della disponibilità, partiranno domani, giovedì 10 giugno, alle ore 18:00. Le prenotazioni dovranno necessariamente essere guidate da uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, sul sito di prenotazione regionale nella apposita card dedicata. Prenotazioni sul link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome Ulteriori informazioni sul link: https://www.salutelazio.it/open-day-junior (ANSA).