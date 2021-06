Ventenne denuncia stupro di gruppo a Siena: 3 arresti, indagato un minorenne

(ANSA) - SIENA, 09 GIU - Tre giovani, tutti maggiorenni, sono stati arrestati e messi ai domiciliari dalla Squadra mobile di Siena in seguito alla denuncia di violenza sessuale di gruppo presentata da una ragazza di 20 anni. Arresti e perquisizioni sono stati fatti a Siena e in Sicilia. Le misure cautelari sono scattate dopo accertamenti coordinati dalla procura che hanno portato a individuare quattro presunti responsabili. Il quarto è un 17enne che, invece, non è agli arresti. La violenza sarebbe avvenuta durante una festa privata nella città del Palio. La scorsa settimana la ventenne ha presentato la denuncia e per lei è stato attivato il protocollo 'Codice Rosso'. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Siena

violenza sessuale