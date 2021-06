Birmania: aereo militare si schianta vicino a Mandalay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RANGON, 10 GIU - Un aereo militare si è schiantato oggi vicino alla città di Mandalay, Birmania centrale, a causa del maltempo. Lo ha detto il portavoce della giunta al potere nel Paese. L'aereo, che trasportava sei membri dell'equipaggio e otto passeggeri, ha lasciato la capitale Naypyidaw stamane diretto a Pyin Oo Lwin. Acirca 400 metri da una fabbrica vicino all'aeroporto della città si sono persi i contatti con il velivolo, ha spiegato il portavoce della giunta, Zaw Min Tun, precisando che due passeggeri sono stati soccorsi ma senza fornire altri dettagli sulle vittime. Un alto funzionario di polizia ha riferito alla France Presse che almeno sette persone, tra cui due monaci anziani, sono morte nell'incidente. "Un'altra donna è in condizioni critiche", ha detto chiedendo di restare anonimo. Questo in Birmania è il periodo dei monsoni che anche in passato hanno causato problemi ai voli. Nel 2017 un aereo militare si è schiantato nel Mare delle Andamane: tutte le 122 persone a bordo sono morte. Due anni prima, un aereo passeggeri Air Bagan è uscito di pista a causa del maltempo e della forte: un passeggero e una persona a terra sono rimasti uccisi. (ANSA).