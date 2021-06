Germania: sondaggio, crollano i consensi per la verde Baerbock

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 10 GIU - Crolla il consenso della candidata alla cancelleria per il partito dei Verdi Annalena Baerbock, che passa dal 43% di maggio al 28% di giugno, mentre sale il favore nei confronti del presidente della Cdu Armin Laschet, che passa dal 37% al 43%, e del candidato socialdemocratico Olaf Scholz, dal 42 al 48%. Lo rende noto l'istituto Forschungsgruppe Wahlen. A livello federale sale il consenso per la Cdu, dopo la vittoria in Sachsen-Anhlat, che guadagna 4 punti rispetto al sondaggio precedente, arrivando al 28%, mentre scendono i Verdi al 22% (-3). La Spd guadagna un punto e arriva al 15%, mentre i liberali scendono di un punto attestandosi al 10%. Invariato il partito di ultra-destra Afd (11%) e Linke (7%). (ANSA).