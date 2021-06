Il G7 donerà 1 miliardo di dosi di vaccino ai Paesi poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FALMOUTH, 10 GIU - I leader del G7 si impegneranno a distribuire un miliardo di dosi di vaccini anti-Covid ai Paesi poveri in occasione del summit che si apre oggi in Cornovaglia. Lo ha annunciato il governo britannico che presiede il vertice. L'obiettivo è "porre fine alla pandemia" nel 2022, ha riferito Downing Street in un comunicato, precisando che Londra donerà 100 milioni di dosi. Gli Usa si sono già impegnati a fornire 500 milioni di vaccini che fanno parte del totale di un miliardo dell'intero G7. (ANSA).