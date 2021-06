Usa: la moglie di El Chapo si dichiara colpevole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - La moglie del narcotrafficante El Chapo si dichiara colpevole di tre capi d'accusa legati alla gestione dell'impero della droga del marito. L'ammissione di colpevolezza arriva a due anni dalla condanna di Joaquin Guzman negli Stati Uniti. L'ex re del cartello di Sinola sta ora scontando la sua pena in un carcere in Colorado. La moglie ex reginetta di bellezza Emma Coronel Aispuro si è invece dichiarata colpevole in un tribunale distrettuale federale di Washington. (ANSA).