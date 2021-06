ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna a rischio moderato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Tutte le regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, ma la Sardegna è l'unica a rischio moderato. E' quando emerge dai dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei casi di Covid. Pesano i nuovi focolai che si sono sviluppati, come quello di Aritzo, anche se la Sardegna mantiene un'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti tra le più basse d'Italia, 12, e un Rt sotto l'1, seppur in aumento (0.9). E la curva dei contagi rimane stabile: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 21 nuovi casi (ieri 19) e due decessi (1.483 in tutto). Complessivamente sono 56.977 le positività accertate nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.334.261 tamponi, con un incremento di 3.340 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,6%. Continuano a svuotarsi negli ospedali i posti letto Covid: 83 (-4) le persone attualmente ricoverate in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.985, i guariti in totale 43.421 (+79). Sul fronte vaccini, sale a 1.052.964 il numero di dosi somministrate in Sardegna dall'inizio della campagna. Nelle ultime 24 ore le dosi inoculate sono state 19.122, in aumento rispetto ai giorni precedenti. Intanto si avvia alla conclusione la campagna di vaccinazione per le isole minori, per la quale la settimana scorsa sono state completate le seconde somministrazioni a La Maddalena. Da oggi a domenica si procede con le seconde inoculazioni per i cittadini di Carloforte, dove, nella prima fase, è stato immunizzato il 90% della popolazione vaccinabile. La campagna sulle isole completerà quindi il ciclo con la successiva tappa a Sant'Antioco. (ANSA).