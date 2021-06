Covid: Malta, 100 euro a turisti over 65 in bassa stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA VALLETTA, 11 GIU - Nuova iniziativa del governo maltese per incentivare la ripresa del turismo dopo la pandemia: i turisti over 65 che nella prossima bassa stagione, ovvero dall'inizio dell'autunno e per tutto l'inverno, prenoteranno un soggiorno a Malta riceveranno 100 euro in regalo sotto forma di voucher spendibili in negozi ed esercizi dell'arcipelago. La misura è stata annunciata dal ministro del turismo, Clayton Bartolo, nell'ambito di un pacchetto da 20 milioni di euro stanziato dal governo a favore del settore maggiormente penalizzato dal Covid. L'iniziativa a favore degli over 65 in bassa stagione va ad aggiungersi ai rimborsi ai turisti di qualsiasi età già in vigore (da 100 a 200 euro per i soggiorni superiori ai tre giorni prenotati in alberghi da tre stelle in su) e agli incentivi per gli organizzatori di eventi a sfondo sportivo o culturale che attraggano visitatori dall'estero. (ANSA).