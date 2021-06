G7: Jill Biden incontra Kate Middleton e visita una scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Incontro fra poche ore tra Jill Biden e la duchessa di Cambridge Catherine Middleton. La first lady americana si trova in Cornovaglia dove ha accompagnato il marito Joe Biden per il vertice dei leader del G7. Jill e Kate, spiega la Casa Bianca, hanno in agenda soprattutto i temi riguardanti l'infanzia, l'istruzione. La first lady e la duchessa di Cambridge parteciperannoq quindi a una tavola rotonda e faranno visita a una scuola della Cornovaglia. (ANSA).