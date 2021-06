© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GINEVRA, 11 GIU - In soli quattro mesi dal colpo di stato, "la Birmania da fragile democrazia è piombata allo stato di catastrofe dei diritti umani": lo afferma l'Alto Commissario dell'Onu per i Diritti umani, Michelle Bachelet, secondo la quale la violenza nel Paese è in crescita. "I dirigenti militari sono individualmente i soli responsabili di questa crisi e dovranno essere tenuti a renderne conto", dice l'ex presidente cilena in una nota. (ANSA).