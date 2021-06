Vertice G7, stasera l'incontro con regina, Carlo e William

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARBIS BAY, 11 GIU - Incontro irrituale con i vertici della monarchia britannica al gran completo stasera in Cornovaglia per i leader del Sette Grandi a margine del vertice di Carbis Bay. Lo confermano fonti del governo di Londra e del palazzo reale, precisando che i leader vedranno dapprima il principe Carlo e la consorte Camilla, visitando l'Eden Project, un complesso turistico eco-friendly, sponsorizzato dallo stesso erede al trono fra la svariate iniziative ambientali della sua fondazione; e quindi saranno raggiunti anche dalla 95enne regina Elisabetta - al primo viaggio dopo la recente scomparsa del quasi centenario principe Filippo, suo compagno di vita per oltre 73 anni - nonché dal principe William, secondo in linea di successione alla corona, con la moglie Kate. Come nota il Guardian, è raro che l'intero vertice di casa Windsor partecipi insieme a un evento pubblico con ospiti politici stranieri in trasferta. E lo sforzo chiesto alla sovrana riflette evidentemente l'importanza che il governo di Boris Johnson dà tanto all'evento in sé - primo appuntamento internazionale in presenza di questo livello dall'inizio della pandemia di Covid - quanto al tema ambientale inserito a coronamento del summit: con particolare attenzione alla questione del clima. (ANSA).