Covid: Francia, scoperto Cluster variante Delta a Strasburgo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 12 GIU - L'Agenzia regionale per la Salute della regione francese del Grand Est ha annunciato oggi un "piano d'azione immediato" dopo la scoperta di un "cluster della variante Delta (o indiana") a Strasburgo, nell'est della Francia. Sono stati "già identificati" 4 casi positivi in seno alla Scuola delle Arti del Reno a Strasburgo, e 43 casi "contatto" che sono in corso di verifica. Sono scattate subito operazioni di vaccinazione mirata che dureranno tutto il weekend, oltre alla chiusura della scuola. (ANSA).