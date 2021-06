G7: Draghi a Trudeau, serve accordo ambizioso su clima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARBIS BAY, 12 GIU - E' importante raggiungere un accordo ambizioso sul clima. Lo ha sottolineato, a quanto riferiscono fonti italiane, Mario Draghi al primo ministro canadese Justin Trudeau, che sul dossier si è detto d'accordo. L'incontro con Trudeau - riferiscono le stesse fonti - è stato molto cordiale. Il premier ha sottolineato le molte aree di accordo tra i due Paesi e in generale nel G7. "Hai scelto un buon G7 in cui debuttare", ha scherzato Trudeau che ha twittato: "Dal Covid-19 al Ceta, io e il premier Draghi abbiamo coperto molti temi al nostro incontro al G7. Continueremo a lavorare insieme per rafforzare la partnership fra Canada e Italia". (ANSA).