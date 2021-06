© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - È in programma in serata, a margine del G7, un colloquio bilaterale del premier Mario Draghi con il presidente americano Joe Biden. Lo confermano fonti italiane, secondo le quali l'incontro è in agenda alle 18.35 inglesi, le 19.35 in Italia. (ANSA).