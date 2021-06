G7:pressing Biden per uighuri,lavoro forzato viola diritti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Joe Biden in pressing sui colleghi del G7 per un'azione "concreta sul lavoro forzato" con l'obiettivo di inviare un messaggio chiaro "al mondo: queste pratiche sono un affronto alla dignità umana e un esempio della concorrenza economica sleale della Cina". Lo afferma un funzionario della Casa Bianca, sottolineando che è essenziale richiamare "l'uso del lavoro forzato nello Xinjiang e prendere misure concrete per assicurare che le catene di approvvigionamento globali siano libere dall'uso del lavoro forzato". Il messaggio deve essere - aggiunge - che il G7 è serio nel difendere i diritti umani. (ANSA).