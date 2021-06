© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 12 GIU - "Buona discussione col presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sulla lotta congiunta contro la pandemia. La nostra priorità è garantire l'accesso ai vaccini per tutti. L'Unione europea sta intensificando il suo sostegno per contribuire a promuovere la produzione di vaccini in Africa a medio termine, rafforzando le capacità sanitarie regionali". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, su Twitter. (ANSA).