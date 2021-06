Inghiottito da una balena si è salvato (per un colpo di tosse): "Ho pensato di morire"

Tutto lasciava presagire una giornata normale e tranquilla. Erano le 8 del mattino di venerdì quando, a bordo della sua barca 'Jàn J' non lontano dalle coste di Cape Cod, il pescatore Michael Packard stava rientrando in acqua per la seconda immersione a caccia di aragoste. All’improvviso però un suono sordo, una forte spinta e poi il buio: Packard era stato inghiottito da una balena.

Per 30-40 infiniti secondi ha temuto il peggio. Prima ha pensato di essere stato mangiato da uno squalo bianco, ma si è trovato tutto intero. Gli ci è voluto un po' di tempo per capire di essere stato inghiottito da una balenottera azzurra: «E' accaduto tutto così velocemente. Il mio unico pensiero era come uscire dalla sua bocca». Aiutato a respirare dalla bombola di ossigeno con la quale si era buttato in acqua, Packard ha iniziato a pensare a una via d’uscita consapevole che l’enorme mammifero avrebbe potuto «fare di lui quello che voleva. Poteva ingoiarmi o sputarmi». A salvarlo è stato un colpo di tosse: la balena prima è emersa in superficie, poi ha iniziato a scuotere la testa e in pochi secondi Packard era in acqua, vivo e vegeto. «Non potevo crederci», ha detto sorridente raccontando la sua incredibile storia dall’ospedale dove è stato ricoverato per dei controlli, ma dimesso poco dopo. «Potevo percepire che mi muovevo all’interno della balena e soprattutto percepivo i muscoli della sua bocca», ha detto.

La sua avventura riporta alla memoria 'Whale of a Talè, la canzone di Kirk Douglas in '20.000 Leghe sotto i marì, ma ancora di più il biblico Giona o i romanzi di Moby Dick e Pinocchio. Come nel libro di Herman Melville l’incredibile storia è ambientata in Massachusetts, uno dei posti più noti al mondo per l’avvistamento delle balene. E come in Pinocchio Packard viene inghiottito interamente. A differenza di Geppetto, che è rimasto nel mammifero per due anni dopo essere stato inghiottito «come un tortellino di Bologna», Packard ha vissuto solo secondi di terrore, durante i quali la paura ha lasciato spazio solo al pensiero dei suoi due figli di 15 e 12 anni.

Gli esperti dell’area hanno bollato come un «incidente" l'avventura-sventura del pescatore 56enne perchè le balenottere azzurre non sono animali aggressivi, e non lo sono soprattutto con gli umani. Questo non toglie che per Packard si è trattato di un incubo.

