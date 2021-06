La variante Delta spaventa Gb, 'verso rinvio riaperture'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' atteso a breve nel Regno Unito l'annuncio di un rinvio delle riaperture inizialmente previste per il 21 giugno: la data slitterebbe di quattro settimane in Inghilterra, scrive la Press association. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha ammesso oggi che la diffusione della variante Delta (ex indiana) del Covid 19 è oggetto di "grave, grave preoccupazione". E che adesso è meno ottimista di quanto lo fosse a maggio. Si erano intanto moltiplicati gli appelli da parte di esperti - anche consulenti di Downing Street - per un rinvio della riapertura pressoché totale del Paese del 21 giugno. (ANSA).