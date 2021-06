Litigano in auto, moglie uccide marito a coltellate

Un litigio, probabilmente l'ennesimo, scoppiato questa volta non in casa, ma esploso per strada a bordo della loro auto. Lui che estrare un coltello da cucina, lei che riesce a strapparglielo e a colpirlo, almeno quattro volte, due, letali, alla gola. Sembra questa la dinamica, ancora però del tutto oggetto di accertamenti, raccontata da testimoni che hanno assistito alla tragedia che si stava verificando a bordo di una vecchia Seat Marbella di colore verde, i quali hanno raccontato che l’uomo è anche uscito dall’auto, cercando di inseguire la moglie ma è stramazzato al suolo, dove i soccorritori l’hanno trovato agonizzante, all’angolo tra via Amantea e via Quinto Romano, nel quartiere periferico di Baggio. Qualcuno racconta invece di un clacson che suonava ininterrottamente, quasi che il ferito stesse cercando di chiedere aiuto. Una donna che abita nei presi ha detto di averlo esortato a resistere, ma I'uomo non parlava più. Nel frattempo la signora ha visto la donna scappare. Il 55enne, Roberto Iannello, cassiere in un supermercato, incensurato, morirà qualche tempo dopo il suo arrivo all’ospedale San Carlo di Milano: troppo gravi le ferite alla gola. La moglie, con una profonda ferita alla mano, è stata trovata dai carabinieri ad alcune centinaia di metri dal luogo del ferimento mortale. Gli abiti sporchi di sangue. E’ stata portata prima all’ospedale Fatebenefratelli, per essere medicata, poi in caserma, per cercare di avere le prime dichiarazioni. che sembra, però, non siano arrivate. E’ stata quindi accompagnata in procura nel tardo pomeriggio per essere interrogata dal pm di turno e per raccontare nel dettaglio la situazione nella quale è maturata quella tragedia accaduta in un pomeriggio assolato, lungo un strada della periferia dl capoluogo lombardo tra persone incredule di quanto stava accadendo. C'è anche l’ipotesi che tra i due si stesse discutendo di una separazione dopo gli ultimi tempi burrascosi della loro unione.

