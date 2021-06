© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Nel pomeriggio, a Milano, i carabinieri sono intervenuti in via Amantea, all'angolo con via quinto Romano, per soccorrere un uomo di 54 anni, agonizzante a bordo di un'auto con ferite da taglio. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale San Carlo, dove è morto. L'ipotesi prevalente è l'omicidio. (ANSA).