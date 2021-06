Trovato in auto a Milano con coltellate, morto in ospedale. La moglie in caserma per accertamenti

La vittima dell’accoltellamento mortale accaduto nel pomeriggio a Milano è un 55enne milanese, incensurato, commesso di un supermercato. I carabinieri hanno bloccato, a circa un chilometro dal ferimento mortale, la moglie dell’uomo, che presentava una ferita a una mano e aveva i vestiti macchiati di sangue.

La donna è ora in caserma per accertamenti, e non in ospedale come appreso in un primo tempo.

Nel pomeriggio, a Milano, i carabinieri erano intervenuti in via Amantea, all’angolo con via quinto Romano, per soccorrere un uomo di 54 anni, agonizzante a bordo di un’auto con ferite da taglio. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale San Carlo, dove è morto. L’ipotesi prevalente è l’omicidio.