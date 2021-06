Vertice G7: via a 2/a giornata, oggi piano anti pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARBIS BAY, 12 GIU - Sono iniziati stamattina a Carbis Bay, in Cornovaglia, i lavori della seconda giornata del vertice dei leader G7 a presidenza britannica con la presenza per l'Italia del premier Mario Draghi. Oggi sono previste 3 sessioni dedicate - sullo sfondo dell'obiettivo della "Ricostruzione" (Building Back) post Covid - alla flessibilità , alla politica estera, alla politica sanitaria e dei vaccini. A quest'ultimo proposito è stato anticipato l'annuncio stasera di un piano globale di contrasto coordinato delle prossime pandemie che prevede fra l'altro la riduzione da 300 a 100 giorni dei tempi per la ricerca e lo sviluppo d'un vaccino. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha introdotto la giornata con un messaggio rilanciato anche via Twitter in cui ha salutato come "un momento storico" l'annunciata dichiarazione sulla cooperazione contro la pandemia al G7 di Carbis Bay . "Con questo accordo, le maggiori democrazie del mondo intendono impegnarsi a impedire che una pandemia mondiale si verifichi di nuovo e che non si ripetano mai più le devastazioni causate dal Covid-19", ha ribadito. Molto atteso, nel corso della giornata, è anche l'intervento del presidente americano Joe Biden, nella sessione dedicata alla politica estera, con l'attenzione di Washington puntata sul rilancio della sfida di un "fronte delle democrazie" alla Russia e soprattutto alla Cina. La sessione finale sul piano anti-pandemia sarà allargata nel pomeriggio dal formato dei soli 7 Grandi e dei vertici Ue ai leader ospiti di Australia, Corea del Sud e Sudafrica, nonché a quello dell'India in videocollegamento. Presenti pure il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus. (ANSA).