(ANSA) - CARBIS BAY, 13 GIU - "Non è stato mai menzionato" il tema dell'adesione dell'Italia alla Via della seta lanciata dalla Cina. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7. "Per quanto riguarda l'atto specifico, lo esamineremo con attenzione", aggiunge. (ANSA).