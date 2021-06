Michetti, ho fatto il vaccino ma rispetto chi non lo fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Il vaccino me lo sono fatto, è una mia scelta consapevole, ma rispetto chiunque abbia un'opinione diversa dalla mia. Non si può coattivamente iniettare una sostanza. In quella circostanza si parlava dell'obbligatorietà dei vaccini. L'articolo 32 della Costituzione ci dice che il vaccino può essere reso obbligatorio ma l'ultimo comma dell'articolo dice anche 'nel pieno rispetto della persona umana' ". Lo ha detto ad Agenda, su Sky TG24, Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra., commentando una sua vecchia dichiarazione in cui aveva paragonato il vaccino al doping di massa praticato nello sport dai Paesi del blocco comunista. (ANSA).