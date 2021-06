© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARBIS BAY, 13 GIU - "Non abbiamo parlato della possibilità che possano iniziare a produrre in Italia. Ma di fatto ci sono accordi con aziende americane per produrre in Italia. Mi pareva di aver già annunciato una volta un'azienda in particolare, ora si è aggiunta anche Moderna. Ci sono siti che verranno utilizzati. Mi pare che la cosa stia andando bene". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G7. (ANSA).