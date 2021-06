ANSA-IL-PUNTO/Covid: Riccardi, +71% accessi Sesamo in 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 14 GIU - Gli accessi alla piattaforma informatica Sesamo in questi primi 5 mesi del 2021 hanno registrato un aumento del 71 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in sede di III Commissione del Consiglio regionale. Secondo Riccardi, ciò dimostra "l'efficacia di uno strumento che con la pandemia sta offrendo un servizio informativo e documentale importante ai cittadini e agli stessi operatori del Sistema sanitario regionale". In prospettiva, Riccardi ha poi espresso la necessità che il flusso dei dati funzioni in un regime di complementarità che superi i confini regionali, nell'ottica di una rete nazionale ma che comprenda anche Slovenia e Austria. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 3 nuovi contagi, con una percentuale di positività dello 0,26%. Sono inoltre 382 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso di contagio (0,26%). Nella giornata odierna non si registrano decessi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive sono 4 e quelli negli altri reparti 9. (ANSA).