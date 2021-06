Algeria: voto,principale partito islamico rivendica vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALGERI, 14 GIU - Il principale partito islamico in lizza per le elezioni legislative anticipate in Algeria, il Movimento della Società per la Pace (Msp), ha rivendicato la vittoria in attesa della pubblicazione dei primi risultati del voto. Questa tornata elettorale è stata caratterizzata da un altissimo tasso di astensione, ulteriore segnale di disinteresse da parte della popolazione, dopo gli inviti al boicottaggio da parte del movimento di protesta popolare dell' "Hirak" e di parte dell'opposizione. "Il Msp afferma di essere primo nella maggioranza delle wilaya (prefetture) e all'estero", si legge in un comunicato di questo partito conservatore, considerato moderato, che "mette in guardia contro i numerosi tentativi di modificare i risultati del sondaggio come è stato fatto prima". (ANSA).