Covid: in E-R 137 contagi, nessuno a Piacenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Sono 137, 63 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus accertati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 8.111 tamponi, numero basso come sempre nei week-end. E' stabile il conto dei ricoverati, mentre continuano a calare i malati attivi e si registra un morto, un 68enne a Modena. A Piacenza non è stato rilevato nessun nuovo contagio, mentre tra la province si segnalano 35 casi a Parma, 28 a Forlì-Cesena, 23 a Bologna più circondario imolese. I guariti sono 463 in più del giorno prima, i casi attivi 327 in meno (8.018), il 95,6% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 62, 291 quelli negli altri reparti Covid (+3). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.190.468 dosi di vaccino; sul totale, 1.113.967 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).