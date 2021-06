Il sindaco di Ginosa discute la tesi in Architettura dall'ufficio in Comune: "A Parma per amore, fiero della scelta"

«Ho voluto discutere la tesi seduto alla scrivania dell’ufficio qui in Comune, in videoconferenza, tra un impegno istituzionale e l’altro, per non sottrarre troppo tempo all’impegno che ho preso con i cittadini». E’ un passaggio del post che pubblica il sindaco di Ginosa (Taranto), Vito Parisi, 34enne esponente del Movimento Cinque Stelle, eletto nel 2016, dopo essersi laureato in Architettura. Nelle pagine della sua tesi, evidenzia, «c'è anche il tema della mitigazione del rischio idrogeologico, che riguarda da vicino i nostri territori».

«Ho voluto con tutto me stesso raggiungere questo risultato che segna un nuovo inizio - spiega - associare la parola Architetto, con tutto quello che rappresenta, al mio nome, mi rende felice e orgoglioso».

Parisi svela anche un aneddoto sul suo percorso universitario. Durante i suoi studi nella laurea triennale in ingegneria a Matera un professore, per complimentarsi del risultato positivo raggiunto grazie alla soluzione progettuale proposta per l’esame di composizione architettonica, gli disse: «'E tu cosa ci fai ad Ingegneria? Tu avresti dovuto studiare Architettura!'».

Lo studente Parisi decise di trasferirsi «a Parma per amore. Una scelta - spiega - di cui sono fiero e orgoglioso, perché non solo mi ha permesso di formarmi ulteriormente, ma mi ha dato l’opportunità di appassionarmi alle scienze dell’Architettura per leggere, con altri occhi, la complessità che ci circonda».

Gli anni «vissuti in Emilia - aggiunge - sono stati intensi: la decrescita, la politica e i meet-up e la mia prima lode all’esame di urbanistica. Esperienze che periodicamente e puntualmente riportavo a Ginosa, nella mia terra, da cui - spiega - non mi sono mai allontanato grazie ad un continuo e intenso legame in cui continuavo a dedicare me stesso».

(foto dalla pagina Facebook del sindaco Vito Parisi)