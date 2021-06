Israele: l'Ue si congratula con il nuovo premier Bennett

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 14 GIU - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è congratulato con il nuovo primo ministro israeliano Naftali Bennett, succeduto a Benjamin Netanyahu, al potere per dodici anni. "Congratulazioni al primo ministro @naftalibennett e al vice primo ministro e MAE @yairlapid per aver giurato nel nuovo governo israeliano", ha scritto Michel in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. "In attesa di rafforzare il partenariato Ue-Israele per la prosperità comune e verso una pace e una stabilità regionali durature", ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo. (ANSA-AFP).