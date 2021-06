© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - "Con i 30 leader" dell'alleanza atlantica "concorderemo l'ambiziosa agenda Nato 2030, per tracciare il corso nel prossimo decennio e oltre. In un'epoca di competizione globale, siamo uniti come una famiglia transatlantica". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (ANSA).