Vaccini: in Lombardia dal 17/6 richiami con mix per under 60

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - "I richiami di AstraZeneca interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nel periodo 12-16 giugno, verranno effettuati a partire dal 17 giugno e si andranno a sommare ai richiami già previsti in quel periodo". Lo comunica in una nota la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, alla luce delle decisioni prese dagli organi competenti negli ultimi giorni. In questo modo sarà possibile effettuare i richiami nei tempi previsti. "Allo stesso tempo - prosegue la nota - i richiami con il vaccino Moderna previsti dal 21 giugno al 30 giugno (circa 80.000) vengono spostati in avanti di una settimana. Il richiamo sarà fatto cioè 42 giorni dopo la somministrazione invece degli attuali 35. Il criterio adottato è stato quello di non penalizzare in alcun modo i cittadini lombardi che si erano già prenotati per ricevere la prima dose". Queste decisioni, al momento, sono valide per il mese di giugno. "Nulla cambia invece - conclude la nota - per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del Ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino. Tutte le persone interessate da queste modifiche saranno avvisate con sms". (ANSA).