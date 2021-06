Vaccini: scorte finite, chiudono centri Asl Napoli 2 Nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - I centri vaccinali della Asl Napoli 2 Nord, il cui territorio comprende metà della provincia partenopea, resteranno chiusi da oggi fino a mercoledì 16 giugno per mancanza di scorte di vaccino. "A fronte di una grande adesione della popolazione residente sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord alla campagna vaccinale, infatti, le dosi di vaccino non sono sufficienti a soddisfare la grande richiesta", si legge in una nota. La scorsa settimana da questa Asl sono state somministrate 82.359 dosi di vaccino cui circa il 15% erano Astrazeneca o Johnson & Johnson. "Il divieto di utilizzo di questa tipologia di vaccini determinerà certi rallentamenti alla campagna vaccinale, a meno di sostituzione con altrettante dosi di Pfizer o Moderna. La chiusura fino a mercoledì permetterà anche di riorganizzare la campagna vaccinale alla luce delle nuove indicazioni normative". Quattro centri vaccinali rimarranno aperti fino a mercoledì per garantire i richiami, a Bacoli, Mugnano, Casavatore e Casalnuovo. (ANSA).