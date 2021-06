Brexit: accordo di libero scambio fra Gb e Austrialia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Accordo commerciale fatto fra Regno Unito e Australia per un trattato di libero scambio bilaterale: il primo di questa portata dopo la Brexit. L'intesa, già preannunciata, è stata formalizzata stamattina dai primi ministri Boris Johnson e Scott Morrison, che si sono incontrati a Londra. Per il governo Johnson si tratta di un evento importante, a poco più di sei mesi dalla definitiva entrata in vigore del divorzio da Bruxelles seguita alla fina della fase di transizione. Alcune organizzazioni di agricoltori e allevatori britannici hanno sollevato timori nelle ultime settimane - a margine della conclusione dei negoziato tecnici già annunciata il mese scorso - sul rischio di qualche concessione di troppo del governo Johnson sul terreno degli standard di qualità di vari prodotti; nonché sulla prospettiva di potenziali aperture all'importazione nel Regno di alimenti coltivati estensivamente in Australia a costi eccessivamente bassi. (ANSA).