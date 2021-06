Caso vaccini: deceduto il 54enne in rianimazione dal 12 giugno a Bari

E’ morto nel Policlinico di Bari il 54enne Alessandro Cocco, il paziente ricoverato in rianimazione dal 12 giugno scorso per «un evento avverso di tipo ischemico" che si è verificato in «un periodo successivo alla vaccinazione" anti Covid. L’uomo era stato vaccinato il 26 maggio in un hub della provincia di Bari con il siero J&J. Nei giorni successivi alla somministrazione ha avuto un malore e quando è arrivato al pronto soccorso del Policlinico era già in terapia farmacologica prescritta in un altro ospedale «per trombosi venosa periferica». Dopo il ricovero il Policlinico ha segnalato il caso all’Aifa. La famiglia, a quanto si apprende, ha manifestato la volontà di donare gli organi.

